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11:19, 26 февраля 2025Силовые структуры

В России одобрили ужесточение наказания за уничтожение имущества из-за ненависти

Совфед РФ одобрил усиление ответственности за уничтожение имущества из-за вражды
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение наказания до пяти лет лишения свободы за уничтожение или повреждение имущества по экстремистским мотивам. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в часть вторую статьи 167 УК РФ. Речь идет о порче имущества из-за политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо в отношении какой-либо социальной группы.

В настоящее время законодательство относит это преступление к категории небольшой тяжести и наказывается лишением свободы на срок до двух лет. Но при наличии хулиганских побуждений предусмотрено наказание до пяти лет.

Законопроект был инициирован после того, как участились случаи порчи имущества граждан и организаций, поддерживающих специальную военную операцию (СВО), отмечается в пояснительной записке, указывает «Интерфакс».

МВД зафиксировало рост такого рода преступлений, совершенных по экстремистским мотивам — было совершено свыше 60 деяний, в том числе поджогов зданий военкоматов и органов государственной власти.

В декабре 2024 года Совет Федерации одобрил закон, запрещающий покупать с помощью материнского капитала непригодное для проживания жилье.

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