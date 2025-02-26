Во всех регионах Северного Кавказа объявили опасность атаки беспилотников

Глава Осетии Меняйло: На Северном Кавказе ввели режим беспилотной опасности

Во всех регионах Северного Кавказа объявили режим опасности атаки беспилотников. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«В Северной Осетии, как и в остальных регионах СКФО, введен режим беспилотной опасности. Оперативный штаб работает круглосуточно», — написал Меняйло.

По его информации, на время действия режима опасности атаки БПЛА все силы и средства переведены в режим повышенной готовности. Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В ночь на среду, 26 февраля, ВСУ предприняли самую массированную атаку на Россию с начала года. Силы ПВО сбили 128 беспилотников над четырьмя регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.