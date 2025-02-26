Зеленский назвал условие успеха сделки с США по металлам

Зеленский: Сделка с США может стать большим успехом, но это зависит от Трампа

Сделка Украины с США по редкоземельным металлам может стать большим успехом, либо может пройти тихо. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

Он заявил, что очень хотел бы, чтобы в рамочном соглашении появилось предложение «гарантии безопасности Украины». Он добавил, что успех сделки зависит от разговора с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский также сообщил, что почитает соглашение, которое, как ему рекомендуют, будут подписывать министры.

Ранее на Украине опубликовали проект соглашения с США по недрам. Согласно его тексту, Украина обязуется создать «инвестиционный фонд восстановления», в который будут поступать 50 процентов всех доходов Киева от природно-ресурсных активов страны.

