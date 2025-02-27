74-летняя актриса показала фигуру в купальнике после похудения с помощью «Оземпика»

74-летняя актриса Джейн Сеймур показала фигуру в купальнике после похудения

Британская актриса, продюсер и писатель Джейн Сеймур показала фигуру в откровенном виде после похудения с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

74-летняя звезда «Джека-потрошителя» поделилась видео, в котором предстала в слитном купальнике голубого цвета, оформленном глубоким декольте. В размещенном ролике она исполнила танец и продемонстрировала тело с разных ракурсов.

«Балет научил меня сохранять равновесие не только на ногах, но и в жизни. Иногда мы колеблемся. Иногда мы падаем. Но с грацией и упорством мы всегда снова обретаем опору», — подписала знаменитость кадры.

В мае прошлого года Джейн Сеймур ответила на слухи о пластических операциях.