Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:52, 27 февраля 2025Ценности

74-летняя актриса показала фигуру в купальнике после похудения с помощью «Оземпика»

74-летняя актриса Джейн Сеймур показала фигуру в купальнике после похудения
Мария Винар

Фото: @janeseymour

Британская актриса, продюсер и писатель Джейн Сеймур показала фигуру в откровенном виде после похудения с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

74-летняя звезда «Джека-потрошителя» поделилась видео, в котором предстала в слитном купальнике голубого цвета, оформленном глубоким декольте. В размещенном ролике она исполнила танец и продемонстрировала тело с разных ракурсов.

«Балет научил меня сохранять равновесие не только на ногах, но и в жизни. Иногда мы колеблемся. Иногда мы падаем. Но с грацией и упорством мы всегда снова обретаем опору», — подписала знаменитость кадры.

В мае прошлого года Джейн Сеймур ответила на слухи о пластических операциях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Певец Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе. После аварии артист заперся в своем Lexus и обматерил журналистку

      Фигурант из дела российского генерала на суде изменил свою позицию

      Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

      Гендиректор СТС уйдет из «Национальной Медиа Группы»

      Пользователям «Одноклассников» упростили жизнь

      В горах российского региона сошла лавина, накрыла дороги и попала на видео

      На Украине запретят выезжать за границу журналистам и артистам

      Трампа обвинили в переходе на сторону России в конфликте на Украине

      Директор Буйнова рассказал о первых действиях артиста после аварии с пенсионеркой

      Российские войска ударили по зданиям СБУ в Запорожье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше