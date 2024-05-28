73-летняя звезда фильма о Джеймсе Бонде ответила на слухи о пластике

Британская актриса, продюсер и писатель Джейн Сеймур ответила на слухи о пластике. Соответствующее интервью публикует People.

73-летняя звезда фильма о Джеймсе Бонде 1973 года призналась, что прибегала к увеличению груди, а также коррекции области под глазами. По словам знаменитости, фотографы говорили, что у нее глаза навыкате.

Помимо этого, Сеймур подчеркнула, что колола ботокс, однако он пагубно влиял на ее актерскую деятельность. «Я ничего не имею против того, чтобы люди делали все, что хотят, но лично мне это не помогает в моем ремесле. Если вы собираетесь быть эмоциональными, вам нужна каждая мышца вашего лица», — высказалась она.

В заключение женщина заявила, что лучшей подтяжкой лица является улыбка. «Если хочешь выглядеть молодо, просто улыбайся до ушей», — подытожила она.

В июне 2023 года звезда фильма о Джеймсе Бонде показала фигуру в купальнике. Артистка позировала на пляже в коричневом купальнике с декольте до талии на шнуровке, сидя на стволе поваленного дерева.