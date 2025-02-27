Аргентина отменила действовавший более полувека запрет на экспорт

Аргентина сняла действовавший с 1973 года запрет на экспорт скота

Правительство Аргентины отменило запрет на экспорт живого скота, действовавший в стране с 1973 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение утвердили президент Хавьер Милей и министр экономики Луис Капуто. Отзыв действия указа более чем полувековой давности власти страны объяснили стремлением открыть для местных животноводам новые рынки сбыта.

Отмечается, что в Южной Америке скот также экспортируют Бразилия и Уругвай.

Ранее стало известно, что продажи ключевой для аргентинского экспорта говядины за рубеж в январе-сентябре 2024 года почти достигли 700 тысяч тонн, что является самым высоким показателем за последние 57 лет. Поставки в США подскочили сразу на 46 процентов, также они значительно выросли в направлении Чили (на 21 процент) и взлетевшей до топ-6 импортеров Мексики. Соответствующие данные приводило агентство Emeat.