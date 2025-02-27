Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:43, 27 февраля 2025Экономика

Аргентина отменила действовавший более полувека запрет на экспорт

Аргентина сняла действовавший с 1973 года запрет на экспорт скота
Дмитрий Воронин

Фото: Reuters

Правительство Аргентины отменило запрет на экспорт живого скота, действовавший в стране с 1973 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение утвердили президент Хавьер Милей и министр экономики Луис Капуто. Отзыв действия указа более чем полувековой давности власти страны объяснили стремлением открыть для местных животноводам новые рынки сбыта.

Отмечается, что в Южной Америке скот также экспортируют Бразилия и Уругвай.

Ранее стало известно, что продажи ключевой для аргентинского экспорта говядины за рубеж в январе-сентябре 2024 года почти достигли 700 тысяч тонн, что является самым высоким показателем за последние 57 лет. Поставки в США подскочили сразу на 46 процентов, также они значительно выросли в направлении Чили (на 21 процент) и взлетевшей до топ-6 импортеров Мексики. Соответствующие данные приводило агентство Emeat.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ДНР перехватили радиопереговоры с командиром ВСУ. Он ругался на подчиненных за оставление позиций

      В России ужесточат подготовку к отопительному сезону

      Россиянин ударил полицейского в лицо и отделался штрафом

      Премьер Британии выдвинет ключевое требование Трампу по Украине

      Некоторым россиянам посоветовали отказаться от кофе

      На Западе назвали встречу Макрона с Трампом пустой тратой времени

      В Киевской области произошел пожар на промышленном объекте

      Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке превратилась в панельные дома

      Российские войска нанесли три удара по ВСУ на купянском направлении

      Стало известно об освобождении от ВСУ еще одного населенного пункта Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше