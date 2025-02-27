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17:42, 27 февраля 2025Экономика

В Петербурге возле дома забил фонтан кипятка высотой в несколько этажей

На юге Петербурга возле дома забил фонтан кипятка высотой в несколько этажей
Полина Кислицына (Редактор)

На юге Петербурга возле дома забил фонтан кипятка высотой в несколько этажей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Речь идет о доме, расположенном во Фрунзенском районе на улице Бухарестской. На записи, сделанной местным жителем, видно, как рядом с парадной из трубы бьет несколько мощных струй воды, причем от воды идут клубы пара.

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге в результате прорыва трубы по улице Евгения Савкова разлились фекальная река. Местные жители пожаловались на зловонный запах, доходящий до квартир на первых этажах домов, и поднимавшиеся от воды клубы пара, из-за которого могли серьезно пострадать припаркованные рядом с ними автомобили.

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