В Петербурге возле дома забил фонтан кипятка высотой в несколько этажей

На юге Петербурга возле дома забил фонтан кипятка высотой в несколько этажей

На юге Петербурга возле дома забил фонтан кипятка высотой в несколько этажей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Речь идет о доме, расположенном во Фрунзенском районе на улице Бухарестской. На записи, сделанной местным жителем, видно, как рядом с парадной из трубы бьет несколько мощных струй воды, причем от воды идут клубы пара.

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге в результате прорыва трубы по улице Евгения Савкова разлились фекальная река. Местные жители пожаловались на зловонный запах, доходящий до квартир на первых этажах домов, и поднимавшиеся от воды клубы пара, из-за которого могли серьезно пострадать припаркованные рядом с ними автомобили.