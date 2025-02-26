В российском городе разлилась фекальная река

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии по улице разлилась фекальная река. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.
Речь идет об улице Евгения Савкова в микрорайоне Широкая речка. На записи, сделанной местной жительницей, можно заметить, как от разлившейся по улице воды поднимается пар. «Смотри, какое море горячей воды. Капец! Обалдеть, море-океан», — поделилась эмоциями от увиденного женщина.
По словам местных жителей, зловонный запах от сточных вод доходит до квартир на первых этажах. Причиной прорыва трубы, спровоцировавшего потоп, екатеринбуржцы называют строительство новых дорог в округе. Они утверждают, что после начала работ сети стали регулярно выходить из строя.
Ранее на подобный потоп пожаловались в подмосковном Пушкино.