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13:35, 27 февраля 2025Силовые структуры

Мефедроновую лабораторию с десятком тысяч доз ликвидировали в российском регионе

На Ставрополье полиция ликвидировала мефедроновую лабораторию с 10 тыс. дозами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: МВД РФ

На Ставрополье полицейские ликвидировали лабораторию по производству мефедрона, в организации которой уличили 40-летнего жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Лаборатория находилась на территории дачного товарищества в городе Зеленокумске. Полицейские изъяли оттуда более двух килограммов наркотика, готового к сбыту, и несколько десятков контейнеров и канистр с прекурсорами. По предварительной оценке, масса изъятого наркотика равняется десяти тысячам доз, а прекурсоров бы хватило для создания еще 60 килограммов наркотика.

Сообщается, что хозяин лаборатории арендовал под нее постройку, а сам жил в соседнем дачном поселке. Мефедрон он производил для теневого наркошопа. Прекурсоры и оборудование получал через курьера и тайники, а потом готовил оптовые партии и прятал их в городской лесополосе, откуда наркотик распространялся по территории Ставропольского края. За работу мужчина получал деньги от куратора, которые потом выводил на карту и обналичивал.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее стало известно о задержании в Коми пенсионера, спрятавшего 6 кг гашиша в коробках из-под сока.

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