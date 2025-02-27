Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:20, 27 февраля 2025Экономика

Москвичи рассказали о засыпании в метро

Дептранс: Москвичи чаще всего засыпают на Сокольнической линии метро
Мария Черкасова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как минимум каждую третью поездку в метро Москвы засыпают около 41 процента жителей и гостей столицы. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Чаще всего жители столицы погружаются в сон на Сокольнической и Калужско-Рижской линиях. На каждом маршруте спят 16 процентов опрошенных, 12 — как минимум в половине поездок, а 15 процентов засыпали там только пару раз. Никогда не засыпали в метрополитене только 17 процентов россиян.

Главной причиной сна в метро 42 процента опрошенных назвали хронический недосып, 34 процента засыпают, чтобы занять себя в долгой дороге. Четверть опрошенных дремлют в метро из-за уютной и комфортной обстановки. Чаще всего сон россиян в метрополитене длится 10–20 минут (37 процентов ответов). Спят в поезде 20–40 минут 35 процентов опрошенных, еще 23 процента — несколько минут.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024

Чаще всего засыпают на Сокольнической линии (20 процентов). На втором месте — Калужско-Рижская линия (18 процентов), далее следуют Серпуховско-Тимирязевская и Замоскворецкая линии (по 15 процентов). Также россияне часто спят на Кольцевой (13 процентов) и Таганско-Краснопресненской (11 процентов) линиях. На Большой кольцевой линии периодически засыпают 4 процента россиян, на Арбатско-Покровской линии — 2 процента. Реже всего пассажиры спят на Троицкой, Калининской и Некрасовской линиях (в общем менее 2 процентов).

Россияне обычно засыпают в метро по пути на работу (36 процентов), по пути домой — 29 процентов. Четверть опрошенных чаще всего спит в метрополитене по пути на учебу. Реже россияне засыпают, когда едут за покупками в торговый центр или на отдых (6,2 и 2,4 процента соответственно).

Большинство пассажиров (68 процентов) просыпаются самостоятельно, 13 процентов ставят себе будильник. Каждого десятого россиянина будят другие пассажиры.

Исследование проводилось в феврале 2025 года, в нем приняли участие 1,217 тысячи респондентов, из них 56 процентов мужчин и 44 процента женщин.

Ранее стало известно, что первый этап запуска беспилотных поездов в метро Москвы начнется в 2025 году. Первый инновационный поезд начнет ходить по Большой кольцевой линии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это просто факт». Глава разведки Украины считает, что третья мировая уже разгорелась. Что он думает о переговорах с Россией?

      Американская певица полетит в космос

      Ганчев назвал число перешедших под контроль России сел в Харьковской области

      Украинская легкоатлетка-чемпионка обеспокоилась призывом МОК к допуску россиян до ОИ

      Стало известно о посыпавшемся фронте ВСУ в Курской области

      Россиянин захотел поменять тариф и стал бездомным

      iPhone 16 Pro подешевел в России

      Врач назвал опасную для здоровья ошибку при приготовлении курицы

      На Западе заявили о панике в ЕС из-за политики Трампа

      Избившего полицейского ради друга-дебошира мужчину арестовали в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше