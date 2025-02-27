Москвичи рассказали о засыпании в метро

Дептранс: Москвичи чаще всего засыпают на Сокольнической линии метро

Как минимум каждую третью поездку в метро Москвы засыпают около 41 процента жителей и гостей столицы. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Чаще всего жители столицы погружаются в сон на Сокольнической и Калужско-Рижской линиях. На каждом маршруте спят 16 процентов опрошенных, 12 — как минимум в половине поездок, а 15 процентов засыпали там только пару раз. Никогда не засыпали в метрополитене только 17 процентов россиян.

Главной причиной сна в метро 42 процента опрошенных назвали хронический недосып, 34 процента засыпают, чтобы занять себя в долгой дороге. Четверть опрошенных дремлют в метро из-за уютной и комфортной обстановки. Чаще всего сон россиян в метрополитене длится 10–20 минут (37 процентов ответов). Спят в поезде 20–40 минут 35 процентов опрошенных, еще 23 процента — несколько минут.

Чаще всего засыпают на Сокольнической линии (20 процентов). На втором месте — Калужско-Рижская линия (18 процентов), далее следуют Серпуховско-Тимирязевская и Замоскворецкая линии (по 15 процентов). Также россияне часто спят на Кольцевой (13 процентов) и Таганско-Краснопресненской (11 процентов) линиях. На Большой кольцевой линии периодически засыпают 4 процента россиян, на Арбатско-Покровской линии — 2 процента. Реже всего пассажиры спят на Троицкой, Калининской и Некрасовской линиях (в общем менее 2 процентов).

Россияне обычно засыпают в метро по пути на работу (36 процентов), по пути домой — 29 процентов. Четверть опрошенных чаще всего спит в метрополитене по пути на учебу. Реже россияне засыпают, когда едут за покупками в торговый центр или на отдых (6,2 и 2,4 процента соответственно).

Большинство пассажиров (68 процентов) просыпаются самостоятельно, 13 процентов ставят себе будильник. Каждого десятого россиянина будят другие пассажиры.

Исследование проводилось в феврале 2025 года, в нем приняли участие 1,217 тысячи респондентов, из них 56 процентов мужчин и 44 процента женщин.

Ранее стало известно, что первый этап запуска беспилотных поездов в метро Москвы начнется в 2025 году. Первый инновационный поезд начнет ходить по Большой кольцевой линии.