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17:03, 27 февраля 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности возможного размещения иностранных контингентов

Сибига: На Украине могут лишь разместить иностранные контингенты в виде солдат
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине могут лишь разместить иностранные контингенты в виде солдат. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

По его словам, обсуждение идет в виде размещения «сапог на земле». Сибига назвал это «более широкими гарантиями безопасности».

Глава МИД Украины не стал исключать обеспечения безопасности неба и моря Украины. «Земля, небо и море должны быть в центре внимания», — подытожил Сибига.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на западных чиновников сообщало, что страны Европы намерены отправить на Украину менее 30 тысяч военных. «Премьер-министр [Великобритании Кир Стармер] предложит направить 30 тысяч европейских военнослужащих для контроля за соблюдением режима прекращения огня и призовет президента США [Дональда Трампа] держать в готовности огневые средства», — говорится в сообщении.

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