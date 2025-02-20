На Западе раскрыли численность возможного европейского контингента на Украине

The Telegraph: Европа намерена отправить на Украину менее 30 тысяч военных

Страны Европы намерены отправить на Украину менее 30 тысяч военных. О численности возможного миротворческого контингента пишет The Telegraph со ссылкой на источники из числа западных чиновников.

«Премьер-министр [Великобритании Кир Стармер] предложит направить 30 тысяч европейских военнослужащих для контроля за соблюдением режима прекращения огня и призовет президента США [Дональда Трампа] держать в готовности огневые средства», — утверждается в публикации.

По данным источников, европейские военнослужащие могут быть размещены в портах и на важных объектах инфраструктуры. При этом они не будут присутствовать в восточных областях Украины. Инициатива также предполагает размещение авиации и сухопутных войск в Польше и Румынии.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о недопустимости присутствия военных НАТО на Украине, заявив, что подобные решения будет принимать не Россия.

