Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 20 февраля 2025Мир

На Западе раскрыли численность возможного европейского контингента на Украине

The Telegraph: Европа намерена отправить на Украину менее 30 тысяч военных
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Страны Европы намерены отправить на Украину менее 30 тысяч военных. О численности возможного миротворческого контингента пишет The Telegraph со ссылкой на источники из числа западных чиновников.

«Премьер-министр [Великобритании Кир Стармер] предложит направить 30 тысяч европейских военнослужащих для контроля за соблюдением режима прекращения огня и призовет президента США [Дональда Трампа] держать в готовности огневые средства», — утверждается в публикации.

По данным источников, европейские военнослужащие могут быть размещены в портах и на важных объектах инфраструктуры. При этом они не будут присутствовать в восточных областях Украины. Инициатива также предполагает размещение авиации и сухопутных войск в Польше и Румынии.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о недопустимости присутствия военных НАТО на Украине, заявив, что подобные решения будет принимать не Россия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. Это условие может стать частью мирного соглашения

      Канье Уэст решил отречься от нацизма

      В Госдуме предупредили об акциях «беглых нацпредателей»

      Появились первые фото сгоревшего в Нижегородской области самолета

      Военнослужащим в Подмосковье вручили десятки ключей от квартир

      США задумались о сокращении военного присутствия в Европе

      Доллар укрепил позиции в международной торговле

      Один из начальников ФСБ России ушел в отставку

      Бывшего замминистра культуры российского региона оштрафовали за растрату

      В России осудили мать и дочь из Колумбии за попытку сбыть 600 килограммов кокаина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше