В Польше ответили на слова Лаврова о западных войсках на Украине

Сикорский: Не Россия будет решать вопрос об отправке западных войск на Украину

Не Россия будет принимать решение о том, появятся ли западные войска на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя слова российского коллеги Сергея Лаврова о неприемлемости отправки военных НАТО на территорию республики.

Польский министр подчеркнул, что именно Киев будет решать, «какие иностранные войска, если таковые имеются, должны находиться на территории страны». Он добавил, что новые антироссийские санкции «дают дополнительные аргументы» в переговорах с Москвой.

Ранее Лавров заявил, что появление военного контингента стран НАТО на территории Украины «неприемлемо для России». По его словам, в этом вопросе «не имеет значения, находятся эти вооруженные силы под чужим флагом, под флагом Европейского союза или под национальными флагами».