На Западе испугались расширения влияния России на фоне политики Трампа

NBC: Резкие перемены в политике США могут помочь КНР и РФ расширить влияние

Резкие перемены в американской политике при администрации президента США Дональда Трампа могут привести к расширению сфер влияния РФ и КНР. Об этом сообщает NBC News.

Телеканал, ссылаясь на экспертов, обратил внимание, что если команда Трампа продолжит «настраивать против себя своих партнеров и подвергать сомнению свои альянсы», то Китай и Россия будут иметь возможность увеличить свои сферы влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточной Европе.

Так, по словам главного исполнительного директора Центра исследований США в Сиднейском университете Майкла Грина, в Азии «ошеломленные чиновники» в странах, связанных с Соединенными Штатами, «пытаются справиться с последствиями очевидного разворота в Вашингтоне». Он отметил, что «агрессивный демонтаж» администрацией Трампа агентства США, курирующего иностранную помощь, вызвал волновой эффект за рубежом. Грин рассказал, что посольствам США препятствует хаос в Вашингтоне, а финансирование программ по поддержке демократии сократилось, что является потенциальным благом для Пекина.

Ранее стало известно, что администрация Трампа не намерена оказывать давление на Россию и Китай в вопросе их внутренней политики, что поспособствует разрядке отношений между странами. При Трампе эта напряженность исчезла: форма правления в России и Китае не занимает Трампа, который полностью отвергает идею смены режимов, указали авторы материала в журнале The Foreign Affairs.