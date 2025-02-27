По делу о взрыве у правительства Самарской области задержаны отец и сын

СК: По делу о теракте в Самарской области задержаны отец и сын

Следователи задержали подозреваемых по делу о взрыве у здания правительства Самарской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Причастными к совершению преступления оказались местные жители — отец и сын. Сейчас с ними поводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным СК, около 5:30 часов по местному времени мужчина бросил на лестницу правительственного здания взрывоопасный предмет и скрылся на автомобиле под управлением сообщника. В результате происшествия пострадавших нет. Возбуждено дело по статьям 205 УК РФ («Теракт») и 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).

