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15:01, 27 февраля 2025Силовые структуры

По делу о взрыве у правительства Самарской области задержаны отец и сын

СК: По делу о теракте в Самарской области задержаны отец и сын
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи задержали подозреваемых по делу о взрыве у здания правительства Самарской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Причастными к совершению преступления оказались местные жители — отец и сын. Сейчас с ними поводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным СК, около 5:30 часов по местному времени мужчина бросил на лестницу правительственного здания взрывоопасный предмет и скрылся на автомобиле под управлением сообщника. В результате происшествия пострадавших нет. Возбуждено дело по статьям 205 УК РФ («Теракт») и 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).

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