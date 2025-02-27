Россиянам раскрыли связь между цветом глаз и риском развития рака

Врач Хашегульгова: У людей со светлыми глазами выше риск развития меланомы

Офтальмолог Райхант Хашегульгова раскрыла россиянам взаимосвязь между цветом глаз и риском развития рака. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам врача, более высокую вероятность развития части онкозаболеваний имеют люди со светлыми глазами и кожей. Среди них — некоторые виды рака кожи и глаз. Например, меланома радужной оболочки глаза.

«Также обладатели голубых или зеленых глаз светочувствительны из-за низкого уровня меланина, которого недостаточно для защиты от света и солнечных бликов», — добавила собеседница издания.

Ранее в феврале сообщалось, что пластический хирург Марк Мерфи нашел связь между инъекциями ботокса и разрывом романтических отношений.