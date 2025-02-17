Пластический хирург нашел связь между инъекциями ботокса и разрывом отношений

Пластический хирург Марк Мерфи нашел связь между инъекциями ботокса и разрывом романтических отношений. Интервью с ним публикует Daily Mail.

Американский врач объяснил, что микроэмоции играют важную роль в коммуникации между людьми. По словам доктора, ботокс призван ограничивать мимические движения, которые приводят к появлению морщин, но многие злоупотребляют инъекциями. «Убедитесь, что после процедуры ваше лицо не выглядит "замороженным"», — пояснил он.

Медик объяснил, что лицо с отсутствием каких-либо эмоций часто негативно влияет на отношения пары. «Если вы видите, что косметолог переборщил с уколами, запаситесь терпением. Через 3-4 месяца эффект ослабнет. Можете делать специальную зарядку для лица, чтобы ускорить растворение препарата», — подытожил собеседник издания.

Ранее в феврале блогерша показала последствия инъекции ботокса со словами «почему я?».