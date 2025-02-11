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11:26, 11 февраля 2025Ценности

Блогерша показала последствия инъекции ботокса со словами «почему я?»

Блогерша Зои Эллен Рэй осталась с опущенным веком из-за инъекции ботокса
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @zoeellenrae / TikTok

Английская блогерша Зои Эллен Рэй показала последствия инъекции ботокса со словами «почему я?». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем более 342 тысяч подписчиков.

28-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в черном спортивном костюме и солнцезащитных очках. Она рассказала, что делала уколы указанного препарата примерно шесть раз, чтобы избавиться от морщин на лице.

Однако после последней инъекции девушка столкнулась с неприятным побочным эффектом. Так, она сняла очки и продемонстрировала, что у нее перестало подниматься веко на одном из глаз. Рэй также отметила, что птоз остается у нее в течение восьми дней и она уехала к матери, чтобы не контактировать с окружающими. «Мой глаз не открывается, веко опущено, и я не хочу появляться на людях. Думаю, это пройдет через две-три недели, но, ребята, почему именно я?» — обратилась к подписчикам автор поста.

В декабре сообщалось, что блогерша Ауджа Смит вколола ботокс и осталась с перекошенным лицом.

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