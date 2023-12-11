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09:08, 11 декабря 2023Ценности

Девушка вколола ботокс и осталась с перекошенным лицом

Кадр: видео @alloutpodcast

Блогерша Ауджа Смит вколола ботокс и осталась с перекошенным лицом. Соответствующие кадры она разместила в TikTok.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом alloutpodcast показала внешность до косметологических манипуляций, демонстрируя пропорциональное лицо. Затем она показала результат популярной бьюти-процедуры. На размещенных снимках видно, что лицо юзерши приобрело неестественные черты. «Как филлер испортил мне лицо, и растворитель не помог», — подписала она публикацию.

Пользователи сети поддержали Смит в комментариях под постом. «Мне очень жаль, что с вами это произошло, но вы по-прежнему красивая», «Я каждый день плачу от того, что переживаю подобное. Сочувствую тебе», — написали они.

Ранее россиянам назвали самую опасную популярную бьюти-процедуру. По словам специалиста, инъекционная ринопластика может стать причиной серьезных осложнений, вплоть до инсультов и слепоты.

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      Екатерина Ештокина
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