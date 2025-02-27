Россиянин устроил пьяный дебош в самолете за границей и был выдворен с рейса

Россиянина сняли с рейса в Астане за пьяный дебош на борту самолета

Россиянин устроил пьяный дебош на борту самолета в Астане, Казахстан, и был выдворен с рейса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на республиканский департамент полиции на транспорте.

44-летний нетрезвый пассажир сел на рейс из казахстанской столицы в Алма-Ату. Внезапно он захотел выйти из самолета, попытался сам покинуть салон и повредил вспомогательную ручку двери.

При этом мужчина жаловался на нехватку воздуха и боль в сердце. Позже выяснилось, что у него было алкогольное опьянение легкой степени. В результате россиянина сняли с рейса за границей и привлекли к административной ответственности.

Ранее пара россиян напилась перед полетом и едва не сорвала рейс в Египет. В итоге им назначили наказание в виде административного ареста: мужчина получил семь суток, а женщина — пять.