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18:08, 27 февраля 2025Путешествия

Россиянин устроил пьяный дебош в самолете за границей и был выдворен с рейса

Россиянина сняли с рейса в Астане за пьяный дебош на борту самолета
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Россиянин устроил пьяный дебош на борту самолета в Астане, Казахстан, и был выдворен с рейса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на республиканский департамент полиции на транспорте.

44-летний нетрезвый пассажир сел на рейс из казахстанской столицы в Алма-Ату. Внезапно он захотел выйти из самолета, попытался сам покинуть салон и повредил вспомогательную ручку двери.

При этом мужчина жаловался на нехватку воздуха и боль в сердце. Позже выяснилось, что у него было алкогольное опьянение легкой степени. В результате россиянина сняли с рейса за границей и привлекли к административной ответственности.

Ранее пара россиян напилась перед полетом и едва не сорвала рейс в Египет. В итоге им назначили наказание в виде административного ареста: мужчина получил семь суток, а женщина — пять.

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