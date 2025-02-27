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17:46, 27 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска ударили по командному пункту охраны Генштаба ВСУ

Рогов: ВС России ударили по командному пункту бригады охраны Генштаба ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска нанесли удар фугасными авиабомбами (ФАБ) по командному пункту 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом с беседе с ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Российские войска нанесли удар несколькими ФАБами по территории кондитерского производства "Конти" (...) Там находится командный пункт 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины», — заявил Рогов.

Он добавил, что в результате атаки было уничтожено около десяти офицеров, специализировавшихся на обслуживании закрытых каналов связи.

Ранее Рогов рассказал о продвижении ВС России на запад от Новоочеретоватого в сторону Бурлацкого и начале штурма поселка. По его информации, российские военные ведут бои на окраинах населенного пункта.

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