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17:18, 27 февраля 2025Бывший СССР

ВС России начали штурм населенного пункта у границы ДНР и Запорожской области

Рогов: ВС России начали штурм Бурлацкого у границы ДНР и Запорожской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России начали штурм населенного пункта Бурлацкое у границы Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«В районе поселка Бурлацкое тут у наших войск есть продвижение», — сообщил общественный деятель.

Рогов рассказал о продвижении ВС России на запад от Новоочереватого в ДНР в сторону Бурлацкого и начале штурма поселка. По его информации, российские военные ведут бои на окраинах населенного пункта.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский решил усилить группировку на границе ДНР и Днепропетровской области из-за продвижения ВС России. По итогам совещания главком ВСУ заявил о перегруппировке украинских подразделений.

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