Сырский решил усилить ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области

Сырский заявил о перегруппировке ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский решил усилить группировку на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области из-за продвижения Вооруженных сил (ВС) России. Сообщение опубликовано в Telegram-канале главкома ВСУ.

«В связи с активизацией действий противника отработал в наших бригадах, ведущих оборону на новопавловском направлении», — подчеркнул украинский генерал.

Сырский посетил командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ «Донецк» бригадного генерала Александра Тарнавского, а также командиров бригад и выслушал доклады о продвижении ВС России в ДНР к границе с Днепропетровской областью. По итогам совещания главком ВСУ заявил о перегруппировке украинских подразделений и пообещал принять меры по поддержке подразделений на данном участке фронта.

Ранее ВС России завершили зачистку населенного пункта у границы ДНР и Днепропетровской области. Как отмечается, село Новоселка является пограничной территорией Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области.