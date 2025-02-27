Снижение российского фондового рынка продолжилось второй день подряд

Индекс Мосбиржи снижается 27 февраля на 1,15 %

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) опустился на открытии утренней торговой сессии на 1,59 процента, до 3224,01 пункта, скорректировавшись к моменту написания материала до 3238,42 (минус 1,15 процента), свидетельствуют данные торгов.

Показатель снижается второй день подряд, по итогам торгов в среду он упал на 1,51 процента, до 3276 пунктов.

В целом на фоне позитивных ожиданий от начавшихся контактов представителей властей России и США индекс российских акций вырос с начала 2025 года на 12,13 процента, причем большая часть этого роста (9,87 процента) пришлась на февраль.

Мосбиржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на рынке акций теперь осуществляются 17 часов в сутки — с 06:50 до 23:50 по московскому времени, а на срочном рынке и рынке облигаций — 15 часов в сутки — с 08:50 до 23:50.