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19:49, 27 февраля 2025Путешествия

Турист нарвался на штраф в десятки тысяч рублей за один рисунок в Малайзии

Туриста из Чехии оштрафовали на 96 тысяч рублей за нанесение граффити в Малайзии
Алина Черненко

Фото: Freepik

Турист из Чехии нарвался на штраф в десятки тысяч рублей за нанесение граффити на правительственное здание в Мерсинге, Малайзия. Об этом пишет портал Malay Mail.

По данным источника, ночью 23 февраля 33-летний Брукнер Мартин разрисовал из баллончика здание Агентства по обеспечению соблюдения морского законодательства Малайзии и попал на камеры видеонаблюдения. Злоумышленника удалось задержать, в суде он признал себя виновным.

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Мартину назначили штраф в размере 5 тысяч малайзийских ринггитов (около 96,6 тысячи рублей), а также наказание в виде четырех месяцев тюремного заключения в случае неуплаты. Чех внес деньги в тот же день.

В июне 2024 года турист нацарапал свое имя на стене древнего здания в полуразрушенном городе Помпеи у подножия Везувия и разгневал местных жителей. Мужчину поймали с поличным, когда он высекал на стене слово «Али».

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