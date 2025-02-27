В Госдепе испугались отношений России и Китая

Госсекретарь Рубио: США опасаются тесного взаимодействия России и Китая

США опасаются тесного взаимодействия России и Китая, поскольку развитие их отношений может быть невыгодно для Вашингтона. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает Bloomberg.

«Я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь полностью оторвать их (Россию — прим.«Ленты.ру») от отношений с китайцами (...). Более тесные связи между Китаем и Россией создадут проблему для США», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Рубио, у США «могут возникать разногласия и конфронтация» как с Россией, так и с Китаем, но при этом он подчеркнул важность поддержания отношений с обеими странами. Он также указал на то, что за последние годы «была утрачена концепция зрелости и здравомыслия в дипломатических отношениях» государств.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что попытки администрации США вбить клин в российско-китайские отношения абсолютно безуспешны, поскольку они не подвергаются внешнему воздействию.