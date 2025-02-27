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15:02, 27 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве определили министров для заключения с США соглашения о недрах

Кабмин Украины: Подписывать с США соглашение о недрах будут Сибига и Свириденко
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Alina Smutko / Reuters

Кабмин Украины назначил министров, которые подпишут с США рамочное соглашение о недрах. Соответствующее распоряжение опубликовало издание «Страна.ua».

Соглашение называется: «Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления». Подписать документ уполномочили главу МИД Андрея Сибигу и министра экономики Юлию Свириденко.

Ранее проект соглашения с США по недрам был опубликован в СМИ. Из него следует, что Украина обязуется создать «инвестиционный фонд восстановления», в который будут поступать 50 процентов всех доходов Киева от природно-ресурсных активов страны. Большинство деталей работы фонда будут уточнены в ходе дальнейших переговоров.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не подпишет новое соглашение с США об использовании полезных ископаемых без расширенных гарантий безопасности для страны. Издание The Economist сообщило, что проект первого соглашения Киева и Вашингтона является рамочным и включает только упоминания «защиты взаимных инвестиций».

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