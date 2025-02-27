ВС Норвегии предпочли украинцев норвежцам

ВС Норвегии сократят число учений своих солдат в пользу обучения украинцев

Вооруженные силы (ВС) Норвегии в 2025 году сократят число военных учений своих солдат в пользу обучения бригады украинских военных и заполнения складов вооружением. Об этом заявил главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью норвежской газете VG.

«В этом году будет умышленное снижение масштабов традиционных учений в пользу заполнения складов [вооружением]. В этом году в армии будет мало учебных дней (...). В то же время значительно возрастет активность в поддержку Украины», — сказал он.

По словам Кристофферсена, в 2024-м в подготовке украинцев приняли участие 1,2 тысячи инструкторов, а в этом году ожидается еще больше. Он отметил, что те норвежцы, кто столкнется с сокращением учебной активности, теперь внесут свой вклад в увеличение поддержки Украины.

Как уточняет газета, ВС Норвегии получили от политиков разрешение на выделение почти 144 миллиардов долларов в течение следующих 12 лет в рамках крупнейшего в истории увеличения расходов на оборону.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Европа находится в кризисном состоянии. Он добавил, что континент также видит угрозу своему существованию.