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17:17, 27 февраля 2025Экономика

Жителей юга России призвали пока не ждать весну

Гидрометцентр: Март на юге Центральной России начнется зимней погодой
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Весна не слишком спешит в южные края Центральной России: март там начнется зимней погодой. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

С началом весны метели и снегопады на большей части территории прекратятся, однако морозы сохранятся до конца недели. При этом в четверг, 27 февраля, север и восток Южного округа заметут снегопады. В пятницу, 28 февраля, в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях и Калмыкии пройдет небольшой и умеренный снег, в Калмыкии ночью он может быть сильным.

На участке Анапа — Геленджик ожидается ветер с порывами 15-18 метров в секунду, в районе Новороссийска — до 20 метров в секунду. Осадки прекратятся в выходные, 1 и 2 марта, однако порывистый ветер сохранится.

Ставрополье 28 февраля завалит снегопадом, в Дагестане сильный снег с метелью пройдут 1 марта. В горах Ингушетии и Чеченской Республики порывы ветра составят 15-18 метров в секунду. С 28 февраля по 2 марта в Южном и Северо-Кавказском округах аномалия минимальной температуры воздуха составит от минус 6 до минус 10 градусов, в Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях достигнет минус 10-13 градусов.

В выходные температура воздуха составит ночью минус 9-14 градусов с похолоданием до минус 20 градусов. В воскресенье на севере Волгоградской и Ростовской областей ожидаются заморозки до минус 24 градусов. В горах Ингушетии и Чечни на уровне выше 1000 метров ожидается сильный мороз, до минус 28-30 градусов. В Краснодарском крае в выходные местами потеплеет до плюс 3 градусов, в воскресенье ожидается температура минус 1-7 градусов, местами до 2-5 градусов. На черноморском побережье температура воздуха ночью минус 1-7 градусов, днем плюс 3-8 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в четверг, 27 февраля, в Москве наступила радиационная оттепель. Это повышение температуры до плюсовых значений, которое наступает под действием солнечной радиации в холодный период.

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