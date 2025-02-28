Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:04, 28 февраля 2025Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал самые активные направления в зоне СВО

Генштаб ВСУ: Наиболее активные бои идут на покровском и торецком направлениях
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) наиболее активные бои идут на покровском и торецком направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

По данным командования украинской армии, в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) произошло 15 боестолкновений. Отмечается, что боевые действия шли в районе населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Новоукраинка, Песчаное, Надиевка и Андреевка.

При этом на торецком направлении украинский генштаб зафиксировал 12 боев вблизи Крымского, Дачного, Торецка и Леонидовки. Всего, по словам представителей командования ВСУ, на линии фронта произошло 60 столкновений с российскими войсками.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) вблизи Торецка. По его словам, ДРГ отправили к городу, чтобы показать, что ВСУ не вышли из Торецка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это крах изоляции». Прямые перелеты и назначение посла. О чем договорились Россия и США в Стамбуле?

      Дорогу из России в Грузию снова закрыли

      Рассказывающая о расправе над бывшим мэром Самары женщина попала на видео

      Внучка рассказала о помогавшем ей расправиться с экс-мэром российского города сообщнике

      В российском городе нетрезвые мужчины сдули танк

      В США назвали Су-35 преимуществом России

      Латвия передала Украине несколько десятков авто для своей обороны

      Центробанк повысил официальный курс доллара

      Россияне старше 50 лет раскрыли предпочтения в путешествиях

      Бывшего зампреда правительства российского региона арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше