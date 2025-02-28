Генштаб ВСУ назвал самые активные направления в зоне СВО

Генштаб ВСУ: Наиболее активные бои идут на покровском и торецком направлениях

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) наиболее активные бои идут на покровском и торецком направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

По данным командования украинской армии, в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) произошло 15 боестолкновений. Отмечается, что боевые действия шли в районе населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Новоукраинка, Песчаное, Надиевка и Андреевка.

При этом на торецком направлении украинский генштаб зафиксировал 12 боев вблизи Крымского, Дачного, Торецка и Леонидовки. Всего, по словам представителей командования ВСУ, на линии фронта произошло 60 столкновений с российскими войсками.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) вблизи Торецка. По его словам, ДРГ отправили к городу, чтобы показать, что ВСУ не вышли из Торецка.