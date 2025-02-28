На Западе узнали об использовании Британией «оружия массового соблазнения» против Трампа

El Mundo: Лондон использует королевскую семью для укрепления отношений с Трампом

Лондон использует британскую королевскую семью в качестве «оружия массового соблазнения» для укрепления отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

«Премьер-министр Великобритании Кир Стармер несколько недель назад решил применить в отношении Трампа самое мощное оружие массового соблазнения, имеющееся в его распоряжении, в неприкрытой попытке восстановить и даже возобновить исторические "особые отношения" между Вашингтоном и Лондоном», — говорится в материале.

Как пояснила газета, речь идет об официальном приглашении президенту США посетить Соединенное Королевство с государственным визитом от Карла III. Премьер Британии Кир Стармер вручил приглашение Трампу лично, когда они встретились в Овальном кабинете 27 февраля.

В письме, написанном собственноручно, британский монарх подчеркнул, что это приглашение является «беспрецедентным» для американского президента. «И Трамп, который, как все видели, был надутым как павлин, немедленно поднял перчатку и принял приглашение, заверив, что приедет вместе с супругой Меланией, чтобы почтить короля и страну», — пишет газета.

Ранее Трамп во время встречи с Стармером рассмешил журналистов вопросом о том, справится ли Великобритания с Россией. «Сможете взять на себя Россию самостоятельно?» — поинтересовался политик, чем вызвал смех репортеров и собеседника. Стармер в ответ покачал головой.