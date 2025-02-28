Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:36, 28 февраля 2025Россия

Правила репатриации в Россию предложили обновить

В Госдуме предложили скорректировать некоторые понятия в правилах репатриации
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

В Госдуме предложили скорректировать некоторые понятия в правилах репатриации в Россию. Об этом сообщил РБК первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками нижней палаты парламента Константин Затулин.

Он отметил, что соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение. По информации Затулина, было выдвинуто скорректировать критерии, необходимые для признания гражданина другого государства соотечественником. Признан соотечественником может быть человек, живущий за пределами России, относящийся к историческим проживающим на территории России народам, и тот, чьи прямые предки родились или проживали на территории РФ.

К последним следует относить лиц, проживающих в государствах-бывших республиках, входивших в состав СССР, и имеющих их гражданство, разъяснил парламентарий.

Законопроектом предлагается дать право иностранцу или лицу без гражданства ходатайствовать о репатриации, если он признан соотечественником, говорит на русском языке и спокойно использует его в быту, указал Затулин.

Ранее сообщалось, что гражданин Алжира приехал в Россию учиться и отправился в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор обратил внимание на «тишину» после переговоров России и США в Стамбуле. Они шли более шести часов в обстановке секретности

      Популярный комик назвал шокировавшую его в Москве сцену

      В российском городе алабай напал на девятилетнего ребенка

      Шойгу прибыл в Китай на встречу с Си Цзиньпином и главой МИД

      Правила репатриации в Россию предложили обновить

      Американцы приготовились к скачку цен из-за политики Трампа

      У берегов Филиппин погибли два российских туриста

      22 украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами за ночь

      Российского адвоката задержали за съемку порно с семилетней дочерью

      Во Франции обратились к Трампу и Маску с предупреждением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше