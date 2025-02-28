Путин оценил вклад буддистов в поддержку СВО

Путин поздравил буддистов с праздником Белого месяца

Президент России Владимир Путин заявил, что буддисты вносят вклад в поддержку специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в поздравительной телеграмме по случаю поздравления буддистов с праздником Белого месяца, который знаменует начало Нового года по лунному календарю. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отрадно, что сегодня буддисты России, буддийские организации принимают деятельное участие в жизни страны, вносят значимый вклад в совершенствование межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление плодотворного диалога c органами государственной власти, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи», — говорится в сообщении.

Путин пожелал буддистам России успехов и благополучия. Он также отметил, что последователи буддизма заботятся о восстановлении старинных обителей и строительстве новых.

27 февраля Путин поздравил Силы специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. Он заявил, что Россия продолжит укреплять силы ССО в том числе за счет оснащения новейшим вооружением.