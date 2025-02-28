Раскрыто отношение Трампа к смене риторики по Украине

Ярыгин: Трамп согласен на смену риторики ради выгоды в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп согласен на смену риторики ради выгоды в переговорах по Украине. Об этом заявил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, сообщает РИА Новости.

«Ему все равно, какой Зеленский, ему не принципиально, диктатор он или нет. Будет он президентом или не будет. Если в интересах США будет, чтобы он оставался на посту президента, значит, они так и будут играть эту партию», — отметил эксперт.

По его словам, президент США не считает свои заявления направляющими политику инструкциями, как к тому, что его к чему-то обязывает.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Трамп «смягчает тон» в отношении украинского лидера Владимира Зеленского, но не в отношении поддержки Украины. Как отмечает издание, пока Трамп разрушает многолетние альянсы, его союзники надеются, что соглашение по природным ресурсам поможет поддержать ослабевающие связи с США.