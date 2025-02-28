На Западе усомнились в смягчении тона Трампа в отношении поддержки Украины

Bloomberg: Трамп смягчает тон в отношении Зеленского, но не поддержки Украины

Президент США Дональд Трамп «смягчает тон» в отношении украинского лидера Владимира Зеленского, но не в отношении поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

«Более вежливый тон [Трампа в отношении Зеленского] не смог компенсировать нежелание Трампа взять на себя обязательство предоставить то, чего хотел [премьер Британии Кир] Стармер, выступавший от имени Киева и остальных его европейских союзников: заверения в том, что США будут готовы поддержать войска, которые они предлагают направить на Украину, чтобы гарантировать соблюдение Россией любого мирного соглашения», — говорится в материале.

Как отмечает агентство, пока Трамп разрушает многолетние альянсы, его союзники надеются, что соглашение по природным ресурсам поможет поддержать ослабевающие связи с США.

«Если у США есть большой экономический интерес к критически важным минералам на Украине, то у США также есть большой интерес к тому, чтобы Украина выжила как суверенное государство, и Россия не просто так ее подставила. С точки зрения Трампа, который больше бизнесмен, чем военный, это может быть даже лучшей гарантией безопасности, чем членство в НАТО», — сказал вице-президент Atlantic Council Мэтью Крениг.

Ранее Трамп заявил о большом уважении к Зеленскому. Американский лидер напомнил, что Вашингтон передал Киеву много денег и вооружений, отметив, что Украина очень «храбро сражалась».