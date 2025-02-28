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21:22, 28 февраля 2025Бывший СССР

Реакция украинского посла на перепалку Зеленского и Трампа попала на видео

Коллинз: Посол Маркарова схватилась за голову во время спора Зеленского и Трампа
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Американская журналистка Кейтлин Коллинз рассказала о реакции посла Украины в США Оксаны Маркаровой на перепалку украинского президента Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа. Издание «Страна.ua» в Telegram-канале опубликовало видео со встречи.

«То, что началось с вопросов о гарантиях безопасности при прекращении огня с Украиной, превратилось в гневную перепалку между Трампом, [вице-президентом США Джей Ди] Вэнсом и Зеленским. Трамп был в ярости (...). Украинский посол схватилась за голову в этот момент», — рассказала Коллинз на своей странице в соцсети X.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал истерику украинского лидера в Белом доме. По словам Дубинского, Зеленский отправился в США без плана действий и попытался устроить там шоу.

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