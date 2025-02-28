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16:05, 28 февраля 2025Экономика

Россиянам рассказали об опасности обрушившейся на Землю магнитной бури

Ученый Богачев: Заметных последствий текущая магнитная буря не вызовет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Обрушившаяся на Землю магнитная буря не вызовет заметных последствий для людей и техники. Об опасности явления рассказал россиянам руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с RT.

Специалист рассказал, что геомагнитные колебания вызвал выброс корональной массы на Солнце. Изначально он шел под достаточно большим углом и не должен был задеть нашу планету. «Но все-таки он краем зацепил Землю. Это было в середине дня и, соответственно, стало причиной магнитной бури», — пояснил Богачев.

Ученый добавил, что текущие магнитные бури имеют класс G1 и G2 — минимальные из возможных. Поэтому катастрофических последствий не будет. «Да, есть метеочувствительные люди, которые сообщают, что на них реагируют. Но с точки зрения техники, спутников и т. д. эти события в целом считаются незначительными», — заключил Богачев.

Ранее специалист заявил о низкой вероятности полярных сияний после недавних магнитных бурь. При этом ученый отметил, что геомагнитная обстановка в настоящее время характеризуется как умеренно-возмущенная.

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