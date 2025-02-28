Вероятность полярных сияний после магнитных бурь оценили

Физик Богачев: Вероятность полярных сияний после недавних магнитных бурь низкая

Вероятность полярных сияний после недавних магнитных бурь является низкой. Об этом агентству «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Он заявил, что в ночь на пятницу, 28 февраля, произошла еще одна слабая буря уровня G1. Геомагнитная обстановка в настоящее время характеризуется как умеренно-возмущенная, но, несмотря на это, вероятность полярных сияний держится на низком уровне.

В четверг, 27 февраля, на Земле наблюдалась магнитная буря уровня G2, то есть среднего уровня.

Ранее на Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка. Российские ученые зафиксировали расширяющееся облако с помощью космических коронографов. Его можно было наблюдать примерно с часа ночи 25 февраля по московскому времени вплоть до 9-10 утра.