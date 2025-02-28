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13:28, 28 февраля 2025Экономика

Вероятность полярных сияний после магнитных бурь оценили

Физик Богачев: Вероятность полярных сияний после недавних магнитных бурь низкая
Мария Черкасова

Фото: Сергей Ермохин / Коммерсантъ

Вероятность полярных сияний после недавних магнитных бурь является низкой. Об этом агентству «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Он заявил, что в ночь на пятницу, 28 февраля, произошла еще одна слабая буря уровня G1. Геомагнитная обстановка в настоящее время характеризуется как умеренно-возмущенная, но, несмотря на это, вероятность полярных сияний держится на низком уровне.

В четверг, 27 февраля, на Земле наблюдалась магнитная буря уровня G2, то есть среднего уровня.

Ранее на Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка. Российские ученые зафиксировали расширяющееся облако с помощью космических коронографов. Его можно было наблюдать примерно с часа ночи 25 февраля по московскому времени вплоть до 9-10 утра.

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