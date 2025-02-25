Самая мощная вспышка 2025 года произошла на Солнце. Чем это грозит людям?

Солнце выбросило самое крупное за 2025 год облако плазмы

На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, ночью 25 февраля оно выбросило крупнейшее облако плазмы.

Российские ученые зафиксировали расширяющееся облако с помощью космических коронографов. Его можно было наблюдать примерно с часа ночи по московскому времени вплоть до 9-10 утра, затем он удалился от Солнца и перестал быть виден в поле зрения прибора.

Явления сопровождаются выбросами солнечной плазмы — при достижении Земли они могут вызывать магнитные бури. По словам специалистов, та область, которая является источником выброса, располагается на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю. Так, в результате взрыва плазма начала движение по направлению от планеты, а не к ней. Однако ученые заметили некоторые компоненты, направленные на Землю. По их мнению, это эффект проекции.

«Активные области, находящиеся на обращенной к Земле стороне Солнца, будут находиться в опасной для Земли зоне еще около полутора суток», — заключили специалисты.

Эта же область могла произвести ранее произошедшую вспышку высшего балла на Солнце

Ученые РАН полагают, что источником выброса является та же активная область, которая произвела в конце февраля вспышку уровня X2.0. Ее зафиксировали приблизительно в 22:20 по московскому времени 24 февраля.

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Отмечается, что предварительный класс события — X2.0. Последний раз более мощная вспышка наблюдалась 8 декабря 2024 года, почти 2,5 месяца назад.

В тот день ученые также сообщили, что рост активности Солнца начался менее суток назад и все еще продолжается.

По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, возникшая на Солнце крупная корональная дыра ускорит солнечный ветер вокруг Земли, но вряд ли вызовет сильные магнитные бури.

Солнце, безусловно, способно на "супервзрывы", такие события мы видим на других звездах, а также находим их следы на Земле в кольцах деревьев. Но по-настоящему супервзрыва в современную технологическую эпоху пока не было Сергей Богачев руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

На Солнце произошли две мощные вспышки

Кроме того, специалисты Института прикладной геофизики (ФБУ «ИПГ») зафиксировали две мощные вспышки класса М на Солнце 4 февраля. Как сообщили ученые, выброс произошел в 13:06 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3990 (S13E21).

Уточняется, что одна из вспышек имела класс М1.2 и длилась 31 минуту. Данных о второй не приводится, однако известно, что она также была достаточно сильной.