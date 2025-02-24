На Солнце зафиксировали мощную вспышку

На Солнце впервые за 2,5 месяца зафиксировали мощную вспышку

Вспышку высшего балла зафиксировали на Солнце впервые за почти 2,5 месяца. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, передает РИА Новости.

Отмечается, что максимум излучения произошел приблизительно в 22:20 по московскому времени. Предварительный класс события – X2.0. Последний раз более мощная вспышка наблюдалась 8 декабря 2024 года, почти 2,5 месяца назад.

Кроме того, уточняется, что рост активности Солнца начался менее суток назад и сейчас все еще продолжается.

В пятницу, 14 февраля, на Солнце произошли две мощные вспышки предпоследнего класса М. Днем ранее на Солнце зафиксировали еще одну мощную вспышку класса M1.0.