Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:15, 24 февраля 2025Экономика

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

На Солнце впервые за 2,5 месяца зафиксировали мощную вспышку
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Вспышку высшего балла зафиксировали на Солнце впервые за почти 2,5 месяца. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, передает РИА Новости.

Отмечается, что максимум излучения произошел приблизительно в 22:20 по московскому времени. Предварительный класс события – X2.0. Последний раз более мощная вспышка наблюдалась 8 декабря 2024 года, почти 2,5 месяца назад.

Кроме того, уточняется, что рост активности Солнца начался менее суток назад и сейчас все еще продолжается.

В пятницу, 14 февраля, на Солнце произошли две мощные вспышки предпоследнего класса М. Днем ранее на Солнце зафиксировали еще одну мощную вспышку класса M1.0.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Если вам очень нужно, я готов». Зеленский заявил о готовности уйти в отставку. Какие условия он выдвинул?

      Макрон обсудил Украину с Эрдоганом и представителями стран Евросоюза

      США прокомментировали слухи о намерении России объявить о победе на Украине

      В Совфеде предположили получение Зеленским команды собирать чемоданы

      Жена Бьорндалена назвала рекорд Йоханнеса Бе некорректным

      На Солнце зафиксировали мощную вспышку

      Появились кадры мобилизации в Киеве

      Мерц обвинил администрацию Трампа в безразличном отношении к судьбе Европы

      США отказались от военных гарантий Украине при заключении сделки по ископаемым

      Масленица может серьезно ударить по организму. Можно ли объедаться блинами без вреда для здоровья?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше