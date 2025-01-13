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11:14, 13 января 2025Экономика

Россиянам рассказали о последствиях корональной дыры на Солнце

Астроном Богачев: Корональная дыра на Солнце не вызовет сильные магнитные бури
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Возникшая на Солнце крупная корональная дыра ускорит солнечный ветер вокруг Земли, но вряд ли вызовет сильные магнитные бури. О последствиях явления рассказал россиянам руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, пишет РИА Новости.

Богачев отметил, что корональные дыры — явление, противоположное солнечной активности, которое возникает на спокойном Солнце. Его главный эффект — рост скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. Сейчас показатель уже вырос с 400 до 600 километров в секунду и сохранится на этом уровне всю неделю. Эти изменения хоть и значительные, но не слишком опасные, уточнил ученый.

На этом фоне могут возникнуть магнитные бури до третьего уровня (сильные). Однако точных прогнозов пока дать нельзя из-за большого количества неопределенных факторов, заключил Богачев.

4 января в Московском планетарии предупреждали, что Солнце приблизится на минимальное расстояние к Земле. Отмечалось, что для жителей планеты Солнце будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году.

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