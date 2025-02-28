Россиянина задержали за расправу из ревности над новым мужчиной возлюбленной

В Тамбове 40-летнего россиянина задержали за расправу над новым мужчиной жены

В Тамбове 40-летнего россиянина отправили в СИЗО по делу о расправе над ранее незнакомым 33-летним мужчиной. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 23 февраля обвиняемый поругался с женой и пришел в ее квартиру, где застал с новым мужчиной. Желая сгладить острую ситуацию, мужчины решили выпить спиртного, но алкоголь лишь усилил конфликт на почве ревности. Муж схватил нож и трижды вонзил его в тело соперника. Полученные раны оказались несовместимы с жизнью.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично. По делу продолжается проведение следственных действий.

24 февраля сообщалось, что россиянин пойдет под суд за расправу над знакомым из ревности к его жене.