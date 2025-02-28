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13:25, 28 февраля 2025Культура

Стала известна судьба концертов Буйнова после ДТП

Директор Александра Буйнова Пудовкин: Концерты певца не отменят после ДТП
Ольга Коровина

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Директор народного артиста России Александра Буйнова Сергей Пудовкин заявил, что запланированные концерты музыканта не будут отменены после ДТП с его участием. Его слова приводит издание «Абзац».

Пудовкин отметил, что артист воспринял случившееся очень эмоционально, поскольку в ДТП пострадал человек. Однако выступления Буйнова состоятся, в том числе масштабный юбилейный концерт в Кремлевском дворце. «Никаких отмен мероприятий не будет», — заявил директор исполнителя.

Вечером 26 февраля Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Известно, что пострадавшая Алла Николаевна работает воспитательницей детского сада.

Юрист Юрий Митин сообщил, что исход дела с наездом Буйнова на пешехода будет зависеть от выводов медицинской экспертизы пострадавшей, данных автоэкспертизы и позиции ГИБДД.

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