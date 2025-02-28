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12:54, 28 февраля 2025Мир

В известной подготовкой лидеров «Талибана» мечети прогремел взрыв

Reuters: Взрыв прогремел в мечети пакистанского города Акора после молитвы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Взрыв прогремел в мечети пакистанского города Акора после совершения пятничной молитвы 28 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Полиция сообщила в пятницу, что в результате взрыва в исламской семинарии (...) пострадали несколько человек, включая главу религиозной школы», — отмечает агентство.

Как сообщает агентство, религиозный объект известен тем, что в нем ранее подготавливалось несколько лидеров афганского исламистского движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация).

5 февраля Министерство иностранных дел (МИД) Афганистана, сформированное движением «Талибан», раскритиковало слова президента США Дональда Трампа о необходимости расселения палестинцев из сектора Газа. В заявлении подчеркивается, что только жители Газы могут решать свою судьбу и подобные планы Вашингтона нарушают международное право.

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