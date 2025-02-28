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13:15, 28 февраля 2025Мир

В Кремле прокомментировали вопрос о переговорах России и США в Стамбуле

Песков: Подробности о переговорах России и США в Стамбуле озвучат дипведомства
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Подробности переговоров России и США в Стамбуле озвучат дипведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Все-таки делегации были на уровне наших дипломатических ведомств, поэтому информацию нужно ожидать оттуда», — прокомментировал представитель Кремля.

Переговоры России и США в Стамбуле 27 февраля продлились 6,5 часа. Российская сторона покинула переговоры без каких-либо комментариев. Встреча проходила при соблюдении мер повышенной секретности.

Встреча российских и американских представителей началась около 10 утра по московскому времени в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Состав делегаций не разглашался, а также не раскрывались конкретные детали обсуждения.

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