В Стамбуле прошли переговоры между Россией и США. Они продлились более шести часов в условиях секретности

Переговоры России и США в Стамбуле в условиях секретности длились более 6 часов

Переговоры России и США в Стамбуле 27 февраля продлились 6,5 часов, после чего участвовавшие стороны покинули место встречи.

Российская сторона покинула переговоры без каких-либо комментариев. Встреча проходила при соблюдении мер повышенной секретности.

Встреча российских и американских представителей началась около 10 утра по московскому времени в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Состав делегаций не разглашался, а также не раскрывались конкретные детали обсуждения.

После телефонных разговоров президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским, и Мюнхенской конференции по безопасности, следующим этапом переговорного процесса стала встреча представителей России и США. Она прошла 18 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии при участии госсекретаря Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В МИД раскрыли цель переговоров между Россией и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российско-американские переговоры по проблемам работы посольств позволят укрепить доверие между двумя странами, на такой результат рассчитывает Москва.

В Стамбуле сегодня проходит экспертная встреча представителей России и США по поиску путей решения многих, так называемых, раздражителей, которые, к сожалению, сохраняются в двустороннем диалоге (...). Россия рассчитывает, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас к преодолению возникших разногласий с США, укреплению доверия Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат также напомнила, что проблемные вопросы в отношениях стран накопились в результате противоправных действий нескольких предыдущих американских администраций, которые были объединены «русофобской мыслью». Она подчеркнула, что таким образом Вашингтон «нанес ущерб самой структуре дипломатических отношений» России и США.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь сообщила, что Россия и США пока не обсуждают возобновление парламентского диалога. По ее словам, хотя глава МИД России Сергей Лавров призвал для начала снять санкции со всех парламентариев, что, указала она, является дикостью, пока в нынешней повестке переговоров этого обсуждения нет.

Путин предупредил о попытках срыва диалога России и США

Не всех устраивает диалог между представителями России и США, его попытаются сорвать. Об этом предупредил российский президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог Владимир Путин президент России

Глава государства также отметил, что первые контакты с администрацией президента США Дональда Трампа вселяют надежду.

25 февраля Путин сообщил, что вторая встреча российской и американской делегаций в Стамбуле посвящена вопросам двусторонних отношений. Он подчеркнул, что странам необходимо повысить взаимный уровень доверия.

В Госдепе назвали темы переговоров России и США в Стамбуле

Госдепартамент США уточнил, что делегации обсудят на переговорах в Стамбуле число сотрудников посольств и визы.

Конструктивность этих переговоров станет очевидной очень быстро: либо вопросы будут решены, либо нет Госдепартамент США

По данным Госдепа, в ходе встречи будут затронуты такие проблемы, как численность персонала, визы и дипломатический банкинг. Представитель ведомства добавил, что США намерены выяснить, «действительно ли Россия готова к добросовестному взаимодействию».

В ООН приветствовали диалог РФ и США, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Он отметил, что следует приветствовать любой диалог между двумя государствами «по урегулированию нерешенных вопросов».

