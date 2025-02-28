В Раде назвали абсолютным идиотизмом поведение Зеленского на встрече с Трампом

Гончаренко назвал идиотизмом поведение Зеленского на встрече с Трампом

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал поведение президента страны Владимира Зеленского на переговорах с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

«Абсолютным идиотизмом было начать ссориться с президентом США перед камерами. Это можно делать и наверняка надо делать, но не перед камерами. То, что произошло только что, — может иметь очень плохие последствия», — предупредил он.

Гончаренко упрекнул Зеленского в том, что миллионы украинцев сражаются не для того, чтобы он «вот так» вел переговоры с основным союзником.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал истерику украинского лидера в Белом доме. По словам Дубинского, Зеленский отправился в США без плана действий и попытался устроить там шоу.