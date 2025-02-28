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10:37, 28 февраля 2025Экономика

В России переименовали биржу

Акционеры приняли решение сменить название СПбМТСБ на «Петербургская биржа»
Вячеслав Агапов

Фото: Shutterstock / Fotodom

На внеочередном собрании 27 февраля акционеры Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) приняли решение переименовать площадку. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Крупнейшая товарная биржа в стране изменит свое краткое название на «Петербургскую биржу». Сокращенное иностранное название SPIMEX останется прежним, как и действующее полное наименование.

«Смена сокращенного наименования проводится в целях поддержки национальных биржевых традиций, продвижения биржевых торгов как традиционной для России формы торговли и популяризации биржевой деятельности в целом», — отметили представители биржи.

Переименовать площадку решили в дань уважения первой бирже в стране — Санкт-Петербургской бирже, основанной по инициативе и при непосредственном участии императора Петра I в 1703-м.

Обновленный логотип и фирменный стиль Биржи представят на IX Ежегодном Международном Форуме «Биржевой товарный рынок», который пройдет 27 марта 2025 года в Москве.

С 1 февраля СПБ Биржа начала проводить торги по субботам и воскресеньям. Переведенные в ежедневный режим торги по выходным организуют с 10 до 19 часов по московскому времени. В дальнейшем их планируют продлить до 23:50. Как заявил гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков, с началом торгов в выходные дни российские инвесторы получат возможность оперативно пересматривать свои инвестиционные портфели, реагируя на события.

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