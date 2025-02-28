Внучка экс-мэра Самары в деталях описала убийство дедушки и бабушки. Она заморозила тела азотом, расчленила и раскидала по городу

Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в его убийстве, у нее был сообщник

Екатерина Тархова призналась в убийстве деда, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.

Местные следственные органы 28 февраля сообщили, что от нее получены признательные показания, которые она подтвердила в ходе проверки на месте преступления. Также Тархова сообщила о соучастнике — знакомом мужчине, который уехал за пределы Самарской области, и теперь объявлен в розыск.

Тархова с соучастником заморозили останки и расчленили

Екатерина Тархова в деталях рассказала следствию, что отравила родственников, заморозила тела при помощи азота, после чего соучастник расчленил их тела. Их части они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

СК опубликовал видео следственных мероприятий у мусорок, куда, предположительно, преступники выкинули останки. На них Тархова говорит, что выкидывала пакеты, тазы, перчатки, одежду. При этом она добавила, что не уверена, что делала это. Убийство она совершила «в целях завладения имуществом» родственников.

Кадр: СКР

В квартире криминалисты успели найти частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани. Кровь жертв нашли также на обуви Екатерины, изъятой в ее доме. Кроме того, Тарховой назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Тархова ничего не говорила из-за стресса

Ранее сообщалось, что обвиняемая в ходе следствия перестала говорить на фоне стресса и выглядела отрешенной. Предположительно, у нее могла развиться патология, из-за которой человек перестает реагировать на вопросы и не дает понять знаками, что готов вступить с окружающими в контакт. Еще одна версия — пребывание в сопоре. В таком состоянии человек не реагирует на окружающую обстановку, не выполняет никаких заданий, не отвечает на вопросы. Однако врачи не исключали, что Тархова может симулировать.

Виктор Тархов Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Адвокат женщины Владимир Владимиров подтверждал это. «Молчание не только в отношении показаний, но и в отношении предъявленного обвинения», — заявлял назначенный государством защитник.

Тархова советовалась насчет преступления с отцом, с которым не общалась 27 лет

Ранее вероятный отец Екатерины Сергей Логинов, которого называют криминальным авторитетом по кличке Лорд, заявлял, что разошелся с матерью дочери, когда той было полтора года, и не виделся с ней 27 лет.

Однако два года назад они, с его слов, все же поговорили. «Она сказала: "Давай его [Виктора Тархова] как-нибудь прожмем, тряхнем, чтобы с него какие-то деньги выбить". Я ей объяснил, что она не в себе», — заявлял мужчина.

Убийство произошло из-за денег и имущества экс-мэра

О расправе над Виктором Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка, давать показания она отказалась. Предположительно, Екатерина расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей. По версии следствия, после убийства она продавала имущество убитых, включая принадлежащую бывшему мэру коллекцию икон и автомобили.

У 29-летней Екатерины Тарховой есть ребенок 2018 года рождения.