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22:38, 28 февраля 2025Мир

Зеленский поблагодарил Трампа за «поддержку»

Зеленский поблагодарил Трампа и США за поддержку
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за «поддержку». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, Трамп, Конгресс и американский народ», — написал он.

Зеленский также отметил, что Украина нуждается в «справедливом и прочном мире» и продолжит работать ради его достижения.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо.

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